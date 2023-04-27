Позорно бежала как Собчак: Блиновскую повязали на белорусской границе — как в боевике

Жизнь инфорцыганки Елены Блиновской в последние сутки была похожа на крутой боевик. Блогерша должна была лететь утром в четверг в Казахстан. Однако, узнав о возможном задержании, резко изменила маршрут.

В итоге коуч ночью вызвала «майбах» с водителем и на арендованном авто поехала в сторону Беларуси. Задержали Блиновскую недалеко от границы в районе Смоленска.

Елена попыталась повторить позорный опыт так называемой журналистки Ксении Собчак, которая бежала из России по тому же маршруту, сверкая пятками. Правда, связи светской львицы помогли уйти от правосудия. Надеемся — не на долго.

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