Зуева показала дочку от Козловского с тазиком на голове: оригинальный прикид

Ольга Зуева редко показывает дочку от Данилы Козловского. Более того, люди до сих пор не знают, как выглядит ее лицо — родители скрывают. После расставания пары в 2021 году Зуева и вовсе редко публикует кадры с малышкой Одой-Валентиной.

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Зуева живет в США вместе с дочкой, и сейчас она обзавелась новым бойфрендом, с которым отправилась путешествовать. Во время прогулки она запечатлела наследницу в необычном наряде. Ода-Валентина, которой в этом году исполнилось четыре годика, надела на голову тазик и прямо так позировала маме для фото.