Собака выжила дочку Орловой из люльки: спит без задних лап беззаботно и усом не ведет

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На этот раз Орлова в спальне увидела картину, от которой бы у любой другой мамочки сердце ушло в пятки, а возмущению не было предела. В люльке вместо малютки тихо и сладко посапывала ее четвероногая нянька, а малышка бодрствовала рядом в коконе. Звездная хозяйка не стала прогонять питомицу, она всегда лояльна к четвероногим и позволяет им очень многое.