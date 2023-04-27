Собака выжила дочку Орловой из люльки: спит без задних лап беззаботно и усом не ведет

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова недавно стала матерью. У нее родилась дочка, ей уже третий месяц. Но пока звезда не торопится показывать ее лицо публике, а скрывает на видео смайликами. Зато частенько демонстрирует малютку в домашней остановке.
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На этот раз Орлова в спальне увидела картину, от которой бы у любой другой мамочки сердце ушло в пятки, а возмущению не было предела. В люльке вместо малютки тихо и сладко посапывала ее четвероногая нянька, а малышка бодрствовала рядом в коконе. Звездная хозяйка не стала прогонять питомицу, она всегда лояльна к четвероногим и позволяет им очень многое.