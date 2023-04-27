Новости шоу-бизнеса: Костомаров не может восстановить подвижность, покупатель замка Пугачевой вышел на связь, Власову могут отключить от ИВЛ

Последние новости о Власовой

Певица Наталья Власова экстренно попала в больницу, ее подключили к ИВЛ, ввели в медикаментозную кому. Концертный директор звезды Андрей Карпов подтвердил, что она находится в больнице, но развеял слухи, что у певицы якобы остановилось сердце. У нее улучшается самочувствие, и ее могут отключить от ИВЛ,

Покупатель замка Пугачевой вышел на связь

На днях Алла Пугачева продала замок. И накануне его покупатель вышел на связь. Им оказался шоумен Стас Барецкий. Скандальный артист уверяет, что давно хотел купить особняк в Грязи и теперь будет там устраивать крематорий.

Костомаров не может восстановить подвижность

Роман Костомаров перешел в своем лечении к стадии реабилитации. Впереди у фигуриста протезирование, но перед этим ему необходимо восстановить подвижность конечностей. Однако с этим у чемпиона возникли сложности.