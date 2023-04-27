Балерина на перине: мокрая Волочкова с веником между ног предстала в парной – мягко стелет

Звезда балета Анастасия Волочкова обожает париться, а после баньки занырнуть в ледяную купель. Все для этого у артистки есть, и она не упускает возможности, чтобы не устроить себе водные процедуры. Причем, звезда может устроить себе релакс даже посреди недели. Что, собственно, и сделала накануне.

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Отправившись в парилку, Волочкова захватила с собой смартфон - старается балерина для поклонников. Она запечатлелась на верхней полке своей бани, позируя в шляпе и с веником между ног. Люди привыкли к таким снимкам от Анастасии, а вот наличие перины на снимке многих смутило: зачем-то артистка взяла с собой пуховой пастил в жаркую парную.