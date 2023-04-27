Овечкин объявил о завершении карьеры: «Надо давать дорогу молодым»

Многократный российский чемпион по велоспорту, победитель международных турниров Артем Овечкин объявил, что завершил свою профессиональную карьеру. 36-летний гонщик решил, что пришло время уступить дорогу.

«Надо давать дорогу молодым. Меня иногда упрекают, что я вроде как эту дорогу им не даю, что им надо дать побеждать. Вот я и решил, что, пожалуй, пора», - рассказал спортсмен сайту «Матч ТВ».

Перестал выступать Овечкин еще в прошлом году. И решил поучиться – стал студентом олимпийского университета, а также принял решение создать спортивный благотворительный фонд.

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