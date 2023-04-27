Гимнастка Севастьянова выронила из декольте интимное: вот что бывает, когда нет бюстгальтера

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова улетела на Мальдивы после Дубая. На островах она встретила свой 28-й день рождения. компанию ей составил новый возлюбленный, он и постарался удивить именинницу и устроил вечер сюрпризов.

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Файер-шоу на берегу, огромный торт и музыка – праздничный ужин на берегу океана Каролина запомнит надолго. А вот ее подписчики вряд ли забудут, как красотка в порыве эмоций оголилась, задувая свечки на торте. У нее из декольте, ненадежно закрепленном на шее, выпало незагорелое полушарие, смутив многих фолловеров. Бюстгальтер бы спас ситуацию, но этот предмет одежды лишний с таким фасоном платья.