Илана из «Уральских пельменей» оголилась в постели: интимный кадр актрисы попал в Сеть

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева проявляет большую активность в соцсетях. Девушка любит общаться с подписчиками, дает советы и делится находками в косметике, одежде и других женских штучках, а также показывает закулисье съемочного процесса.

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На этот раз Илана вышла на связь необычным образом. Она с самого утра, едва проснувшись, включила камеру и позировала, лежа в постели. Все увидели, что она предпочитает спать голой. На время съемок красотка натянула одеялко на прелести, чтобы скрыть все бесстыдство, и запостила интимный кадр в Сети.