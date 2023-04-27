Босс в пеленках: у двухмесячной дочки Орловой появилась собственная охрана

Телеведущая Ольга Орлова растит дочку Анечку, которой недавно исполнилось два месяца. Она любит показывать малютку в соцсетях, хоть пока и скрывает ее лицо, пряча под смайликами. Но все же подписчики могут наблюдать, как растет кроха.

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Орлова засняла Анечку спящей в коляске. Она нарядила дочку в ползунки с красными сердечками в качестве принта. А рядом наблюдала за ней собака Дина, которая исполняет роль не то няньки, не то охранника, поскольку не подпускает к ребенку никого лишнего. Так что можно говорить, что у дочки Орловой с рождения свой персональный секьюрити.