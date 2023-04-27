Кристина Орбакайте в День Победы будет развлекать публику в Германии: россияне в шоке

Кристина Орбакайте снова оскандалилась. Она объявила о своих гастролях в Германии, которые в пандемийное время были отменены, и теперь собирается выступить сразу в нескольких городах страны. Начнется тур 29 апреля, а завершится концертом 9 мая в Ратингене. Вот это мероприятие в День Победы слишком возмутило россиян: они не могут поверить, что дочка Пугачевой забыла историю родной страны и совершает такой непатриотичный жест, сообщает kp.ru.

«Что она перед немцами будет петь 9 мая - очень говорящий факт. Налицо приоритеты. Еще одна нашим-вашим...», «Смотря что она будет петь немцам в День Победы», - цитирует издание комментарии недовольных пользователей.

Сейчас Орбакайте безвылазно живет в Нью-Йорке, там у нее семья и несколько дорогостоящих объектов недвижимости. С недавних пор по соседству с мамой поселился ее старший сын Никита Пресняков.

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