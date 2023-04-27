Взлохмаченная Самбурская в глубоком вырезе показывает прелести: Вован из «Реальных пацанов» прильнул и млеет

Актриса Настасья Самбурская снова подразнила роскошными формами, засветив их теперь не только перед публикой онлайн, но и прямо перед глазами Вована из «Реальных пацанов». Такое оказалось возможно на съемочной площадке, где встретились актеры.

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Разомлевший Вован прилег на плечо взлохмаченной Настасьи, которая сделала селфи на память. На первом плане оказались прелести актрисы в глубоком декольте. Откровенный ракурс привлекал еще и тем, что было видно кружевное белье звезды.

Фото в Сети вызвало ажиотаж, люди стали спрашивать, что связывает актеров друг с другом. Но Вован несвободен, он совсем недавно вышел в свет с новой возлюбленной – это была блогер Александра Калмыкова.