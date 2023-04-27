Проблемы с сердцем: Пугачева переезжает из Израиля

Алла Пугачева в прошлом году покинула Россию и теперь живет в Израиле. По слухам, она и ее дети-двойняшки обзавелись паспортом своей новой страны. Но не все так гладко складывается на чужбине у артистки. Большую часть времени она живет без мужа, который вынужден без передышек колесить по миру, чтобы зарабатывать. А теперь и вовсе готовится покинуть Израиль. Как передает kp.ru, из-за проблем с сердцем.

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Жару Примадонна плохо переносит. И в скором времени она переедет из Израиля в более комфортную Юрмалу, где издавна любила проводить лето. Здесь она снова арендует виллу «Марта». В этом дорогом особняке артистка традиционно останавливается в каждый свой приезд. Построено жилье в 1928 году и располагается неподалеку от дома подруги Аллы, певицы Лаймы Вайкуле.

У Пугачевой, напомним, с сердцем давние проблемы. То, что оно у нее больное, сама артистка не скрывала. За свою жизнь она перенесла несколько операций, в том числе ей не раз делали стентирование.