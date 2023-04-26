Ни трусиков, ни лифчика: Волочкова обнажилась в бане, не прикрыв «межножье»

Анастасия Волочкова много лет выступает на сцене. Она блистала в Большом театре, а теперь все чаще оказывается в центр скандалов. Балерина частая гостья на телевизионных шоу, а также почти каждый год судится с обидчиками и даже соседями. Артистка любит демонстрировать фигуру, за что ее не раз критиковали.
На этот раз Волочкова захотела заняться любимым дело – попариться в бане. Обычно она красуется в купальнике, но на этот раз балерина скинула всю одежду, даже трусики. Она позировала, прикрыв грудь вениками. При этом артистка оголила свои изящные бедра и не стала прикрывать «межножье».
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Вечер - прекрасное время для домашней русской бани», – написала звезда.
Поклонники были ошарашены увиденным. Анастасия снова подверглась осуждению. «А что между ног», «Ну наконец-то! А то мы уже переживали, где же баня и шпагат», «Опять голая», «Купальники закончились?», «Такая худая стала», «Веников уже мало», — стали писать подписчики.