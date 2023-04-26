Ни трусиков, ни лифчика: Волочкова обнажилась в бане, не прикрыв «межножье»

На этот раз Волочкова захотела заняться любимым дело – попариться в бане. Обычно она красуется в купальнике, но на этот раз балерина скинула всю одежду, даже трусики. Она позировала, прикрыв грудь вениками. При этом артистка оголила свои изящные бедра и не стала прикрывать «межножье».

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