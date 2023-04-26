Жгучая брюнетка с формами: Рудова в латексном мини-платье оголила свои «сочные бугры страсти» на камеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала особенно известной, когда получила роль в сериале «Татьянин день». Потом актриса также снималась в картине «Жизнь по вызову». Она не стесняется оголяться перед камерой. Звезда в свои 39 лет держит себя в форме.
На этот раз Рудова приняла участие в смелой фотосессии. Она кардинально преобразилась, надев парик с каре. Актриса предстала в образе жгучей брюнетки в латексном платье по фигуре. Она наклонилась, оголив свои пышные полушария груди. Потом Наталья уже присела, позируя с оружием в руках.
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Поклонники признались, что она лишила их дара речи. Многие осыпали ее комплиментами. «Вообще другой человек», «А вам так идет», «Какие формы», «Декольте такое, что подогревает аппетит», «Ну что за чикуля горячая», «Платье на вас сидит идеально», — стали писать в Сети.