«Поправилась! Вот это да»: Ольга Бузова в платье с откровенным декольте прилюдно себя поласкала

На этот раз Ольга решила собрать друзей и коллег, чтобы презентовать клип на песню «Верни». Певица встречала всех, облачившись в белое платье. Она не скрывала, что приготовила сюрприз.

Бузова выступила на сцене, устроив зажигательные танцы. Она предстала в черном платье с откровенным декольте и бахромой вместо юбки. Звезда оголила свои упругие округлости.

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