«Поправилась! Вот это да»: Ольга Бузова в платье с откровенным декольте прилюдно себя поласкала

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она является известной исполнительницей в России. Артистка не перестает удивлять поклонников. В свои 37 лет она называет себя завидной невестой. Телеведущая старается держать себя в форме и носит смелые наряды, не скрывая свои достоинства.
На этот раз Ольга решила собрать друзей и коллег, чтобы презентовать клип на песню «Верни». Певица встречала всех, облачившись в белое платье. Она не скрывала, что приготовила сюрприз.
Бузова выступила на сцене, устроив зажигательные танцы. Она предстала в черном платье с откровенным декольте и бахромой вместо юбки. Звезда оголила свои упругие округлости.
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Бузова так двигалась и даже ласкала рукой свое тело, что многих лишила дара речи. Публика визжала от восторга. Но в Сети многие стали обсуждать ее пополневшую фигуру. «Поправилась! Вот это да», «Чуть пластичнее кирпича», «Наряд красивый», «А почему рука у нее вечно между ног?», «Только сама себя и гладит», — стали писать в Сети.