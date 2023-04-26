Муцениеце в нюдовом боди не скрыла свою напряженную грудь: все прелести на виду

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру. Она стала известной актрисой после выхода сериала «Закрытая школа». Восемь лет она прожила в браке с Павлом Прилучным, а потом с трудом пережила развод. Но постепенно артистка стала чаще сниматься, получила роль в кабаре-театре и похудела.
На этот раз Агата вернулась в Москву после съемок нового проекта. Она отправилась на урок по вокалу. Актриса предстала в нюдовом боди с принтом под тату. Она подчеркнула свои женственные формы. Муцениеце отказалась от лифчика, засветив свои прелести. Она не стала прятать фигуру.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Агата. Ее осыпали комплиментами. «До чего хороша», «Ох, какая фигурка», «Боди просто бесподобное», «Ну какая стройняшка», «Грудь у вас идеальная», «Видны интимные кнопочки», «Естественная красота», — стали писать подписчики.