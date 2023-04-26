Ушла из труппы, узнав о диагнозе: молодая солистка Большого театра умерла в свой день рождения

Горькая утрата для мира оперы: 22 апреля, в свой день рождения, ушла из жизни солистка оперной труппы Большого театра 2016–2021 годов Анна Бондаревская. Для многих коллег артистки это стало шоком. Ранее она уволилась из театра, но товарищи по цеху не знали, что это решение было принято из-за тяжелой болезни. Вокалистка умерла, прожив всего 35 лет.

«Мы с ней пели вместе в «Борисе Годунове». Она исполняла партию Марины Мнишек. Прекрасная певица, скромная девочка, думающая. Очень жаль, что все так произошло. Это было для нас совершенно неожиданно», — цитирует канал 360 ведущую солистку Большого театра, заслуженную артистку России Агунду Кулаеву.

«Сейчас стало все ясно — она заболела, ей была нужна интенсивная терапия. Это просто шок. Да, все мы смертны, но когда уходят такие молодые… Очень тяжело».