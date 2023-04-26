Стреляла глазами: Бузова в белоснежном платье в пол с прозрачными вставками сразила фигурой на презентации клипа

На этот раз Ольга подготовила презентацию нового клипа на трек «Верни». Она собрала друзей и коллег, чтобы похвастаться своей работой. Телеведущая облачилась в белоснежное платье с пол с прозрачной вставкой. Она подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Бузова обнималась с актером Станиславом Бондаренко, который снялся в ее клипе.

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