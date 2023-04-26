Стреляла глазами: Бузова в белоснежном платье в пол с прозрачными вставками сразила фигурой на презентации клипа

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру певицы. И если раньше ее многие критиковали, то теперь она выступает с именитыми артистами на одной сцене. Более того, экс-ведущая «Дома-2» сделал своей фишкой броские образы. В 37 лет она активно следит за фигурой. Звезда не перестает удивлять публику своими аутфитами.
На этот раз Ольга подготовила презентацию нового клипа на трек «Верни». Она собрала друзей и коллег, чтобы похвастаться своей работой. Телеведущая облачилась в белоснежное платье с пол с прозрачной вставкой. Она подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Бузова обнималась с актером Станиславом Бондаренко, который снялся в ее клипе.
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Поклонники отметили, что Ольга прекрасно смотрится со Станиславом, еще и в белом платье. Но артистка предупредила, что между ними нет ничего кроме дружбы. При этом уже не первую неделю артистка носит кольцо с большим бриллиантом. Фанатам остается только гадать, кто подарил ей дорогостоящее украшение.