В тренде весны: 67-летняя Долина в остромодном жакете в клетку и белых джинсах щегольнула на публике

Лариса Долина уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она успела стать популярной исполнительницей. В свои 67 лет певица не только выпускает новые песни, но и не перестает следить за модой. Она частая гостья на телевизионных шоу. Артистка не боится носить как яркие короткие платья, так и броские костюмы.
В этом году Долина отметит свое 50-летие на сцене. Она готовит большой концерт в честь этого события. На этот раз певица захотела отправится на конференцию в смелом весеннем аутфите. Она предстала в белых джинсах скинни и удлиненном жакете в клетку остромдного розового цвета. Образ дополнили остроносые туфли в тон.
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«Готовимся к юбилейному концерту! Это будет театрализованное шоу со всеми вытекающими последствиями! Почти все готово! Ежедневные репетиции и с моими коллегами – звездными гостями, и, конечно, с моими музыкантами. В общем, всего рассказывать не стану, не хочу завесу тайны раскрывать раньше времени… Много сюрпризов ожидает тех, кто придет 27.04 в "Крокус Сити Холл"», – рассказала артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие пришли в восторг от ее лука. «Какой классный образ», «Вот это ножки», «Стала еще стройнее», «Просто бесподобная», «Ох, какая стиляга», — стали писать в Сети.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды