В тренде весны: 67-летняя Долина в остромодном жакете в клетку и белых джинсах щегольнула на публике

В этом году Долина отметит свое 50-летие на сцене. Она готовит большой концерт в честь этого события. На этот раз певица захотела отправится на конференцию в смелом весеннем аутфите. Она предстала в белых джинсах скинни и удлиненном жакете в клетку остромдного розового цвета. Образ дополнили остроносые туфли в тон.

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