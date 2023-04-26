Ким Кардашьян готова отказаться от телекамер ради карьеры адвоката

42-летняя звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян выступила на саммите Time100 2023 года, где рассказала о своей работе юристом. Недавно модель получила юридическое образование и открыла для себя новую сферу деятельности. Теперь она даже готова отказаться от телевидения.

«Я всегда шучу об этом с мамой, которая является моим менеджером. Говорю, что «Ким К» уходит на пенсию, я просто собираюсь стать адвокатом», — сказала бизнесвумен в интервью на сцене.

Когда ее спросили, готова ли она жить без камер, Ким ответила утвердительно.

«Да, абсолютно. Я думаю, что мои друзья и моя семья знают, что мы очень дорожим нашим личным временем», — сказала звезда.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что в Америке Кардашьян пытается защищать неправомерно осужденных заключенных и выступает за реформу тюремной системы.