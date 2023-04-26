Клава Кока в латексной мини-юбке и колготках в сетку щегольнула в Париже: оголила свои прелести

Клава Кока уже давно стала известной исполнительницей. Она активно строит карьеру и регулярно дает концерты. Певица в свои 26 лет не перестает удивлять поклонников. Она следит за фигурой и выбирает броские образы. Примечательно, что артистка мечтает выйти замуж, но еще год назад она не думала о семье с такой жаждой.
На этот раз Клава приехала в Париж. Она решила показать, как гуляла по этим же улицам год назад. Певица была в берете и латексной мини-юбке, которая едва прикрывала свои прелести. Колготки в сетку дополнили дерзкий аутфит. Кока позировала на прогулке, подчеркнув достоинства своей фигуры. Звезда признавалась, что тогда замуж не хотела, но теперь все иначе.
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Поклонники восхитились тем, как выглядела Клава. Многие отметили, что теперь ее формы стали более привлекательными, а наряды еще смелее. «Наша красотка», «Фигурка просто бесподобная», «Ох, какой наряд», «Шикарные ножки», «Вот это наряд! Сложно не заметить такую кралю», — стали писать в Сети.