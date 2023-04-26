Клава Кока в латексной мини-юбке и колготках в сетку щегольнула в Париже: оголила свои прелести

На этот раз Клава приехала в Париж. Она решила показать, как гуляла по этим же улицам год назад. Певица была в берете и латексной мини-юбке, которая едва прикрывала свои прелести. Колготки в сетку дополнили дерзкий аутфит. Кока позировала на прогулке, подчеркнув достоинства своей фигуры. Звезда признавалась, что тогда замуж не хотела, но теперь все иначе.

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