Нюша в прозрачной блузке устроила соблазнительные танцы на кухне: с чашкой кофе и патчами под глазами

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала популярной персоной. Певица уже год живет в Дубае. Она не скрывает, что стала известной в юности. Тогда артистка регулярно гастролировала. А теперь ее приоритеты поменялись. Примечательно, что звезда растит двоих детей, но это не мешает ей заниматься своей фигурой и хобби.
На этот раз Нюша решила показать, как начинает свой день. Певица отказалась от макияжа. Она наклеила падчи под глаза. Примечательно, что артистка облачилась в джинсы и прозрачную блузку, засветив лифчик. Она решила устроить танцы прямо на кухне с чашкой кофе в руках. Звезда игриво извивалась и виляла бедрами.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая красота», «Выглядит свежо и молодо», «Это шикарно», «Фигурка выглядит просто бесподобно», «Ну прям хороша», «Какой пикантный образ», «Ух, с перчинкой», — стали писать пользователи Сети.