Нюша в прозрачной блузке устроила соблазнительные танцы на кухне: с чашкой кофе и патчами под глазами

На этот раз Нюша решила показать, как начинает свой день. Певица отказалась от макияжа. Она наклеила падчи под глаза. Примечательно, что артистка облачилась в джинсы и прозрачную блузку, засветив лифчик. Она решила устроить танцы прямо на кухне с чашкой кофе в руках. Звезда игриво извивалась и виляла бедрами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».