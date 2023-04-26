Накануне Саша решила поделился кадрами с родными. Она сводила подросшего наследника на стрижку. Певица решила сделать ему волосы покороче. В салоне он вел себя спокойно, позволив мастеру делать свою работу. Примечательно, что артистка до сих пор скрывает лицо Леона.

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