Саша Савельева уже давно стала популярной исполнительницей. На этот раз певица все реже дает концерты. Она покинула группу «Фабрика», когда была беременна. Уже давно артистка счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Пара растит сына Леона, которому уже 4 года. Супруги часто берут его с собой в путешествия. А недавно они оказались в Израиле.
Накануне Саша решила поделился кадрами с родными. Она сводила подросшего наследника на стрижку. Певица решила сделать ему волосы покороче. В салоне он вел себя спокойно, позволив мастеру делать свою работу. Примечательно, что артистка до сих пор скрывает лицо Леона.
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А вот Сафонов дома с радостью хозяйничает. Он приготовил запеченные в духовке фирменные баклажаны. Актер не скрывает, что любит готовить. Порой он балует жену своими блюдами. Поклонники восхитились кадрами. Многие пришли в восторг от хозяйственности Кирилла. Другие отметили, что Леон заметно подрос.