Севастьянова в алом платье на голое тело блеснула своими прелестями: ветер поласкал округлости

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она смогла построить карьеру художественной гимнасткой. Спортсменка завоевала большое количество наград. А после победы в олимпийских играх она стала регулярно путешествовать. Звезду можно встретить в Дубае и Монако. Она всегда облачается в женственные наряды.
25 апреля Севастьянова отпраздновала свой день рождения. Она провела время на Мальдивах, где покрасовалась в алом шелковом платье в пол с откровенным разрезом и открытой спиной. Гимнастка отказалась от белья. Каролина блеснула своими формами. Ветер обдувал ее фигуру «песочные часы» и задрал подол, оголив ножки.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Ох, что за красотка», «Вам бы украшать обложки глянца», «Платья на голое тело — соблазн», «Такая фигурка! Это восторг», «Ой, ну прям богиня», «Тут все прекрасно», «Прекрасное ведение», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды