Севастьянова в алом платье на голое тело блеснула своими прелестями: ветер поласкал округлости

25 апреля Севастьянова отпраздновала свой день рождения. Она провела время на Мальдивах, где покрасовалась в алом шелковом платье в пол с откровенным разрезом и открытой спиной. Гимнастка отказалась от белья. Каролина блеснула своими формами. Ветер обдувал ее фигуру «песочные часы» и задрал подол, оголив ножки.

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