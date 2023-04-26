«Я уже нашел другую»: Twich-канал Егора Крида заблокировали из-за рекламы онлайн-казино

26 апреля стало известно, что рэпера Егора Крида заблокировали в социальной сети Twich, где он был популярным блогером-стримером видеоигр. Вместе с еще двумя российскими звездами этого сайта — Buster и PlohoyParen — 28-летний артист потерял своих драгоценных подписчиков.
«Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — прокомментировала глава Лиги Екатерина Мизулина в Telegram.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот как сам Крид отреагировал на эту новость.
«Твич», как твоя «сумасшедшая бывшая». Сначала вам так хорошо вместе, ты любишь ее, стараешься для нее, делаешь ее популярнее и известнее, а потом она резко уходит… Блокирует тебя без объяснений, плюс ко всему лишает тебя права общения с любимыми 1,2 млн подписчиков (самое больное), тупо наплевав на то, сколько всего ты для нее сделал и все, что между вами было… — пишет рэпер в своем посте. — Ну ниче, я уже нашел другую и намного лучше».
Егор раздал фанатам ссылку на свой стрим-канал на другом сайте и обещал, что подумает, если Twich захочет его вернуть.