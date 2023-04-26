«Я уже нашел другую»: Twich-канал Егора Крида заблокировали из-за рекламы онлайн-казино

А вот как сам Крид отреагировал на эту новость.

«Твич», как твоя «сумасшедшая бывшая». Сначала вам так хорошо вместе, ты любишь ее, стараешься для нее, делаешь ее популярнее и известнее, а потом она резко уходит… Блокирует тебя без объяснений, плюс ко всему лишает тебя права общения с любимыми 1,2 млн подписчиков (самое больное), тупо наплевав на то, сколько всего ты для нее сделал и все, что между вами было… — пишет рэпер в своем посте. — Ну ниче, я уже нашел другую и намного лучше».

Егор раздал фанатам ссылку на свой стрим-канал на другом сайте и обещал, что подумает, если Twich захочет его вернуть.