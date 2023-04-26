Максим Галкин* вышел на прогулку в Израиле и заговорил на иврите (видео)

Недавно Галкин* вернулся в Тель-Авив после гастролей. Он проводит время с родными. 26 апреля юморист вышел на прогулку. Он поделился новым видео, на котором заговорил на иврите. Также муж Примадонны показал пальмы, солнце и морской прибой. Максим* отрастил длинные волосы и стал носить спортивные наряды.

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