Максим Галкин* вышел на прогулку в Израиле и заговорил на иврите (видео)

Максим Галкин* уже давно выступает на сцене. Он прославился и заработал целое состояние. А вот его жена Алла Пугачева предпочла выйти на пенсию. Она уже крайне редко дает концерты. Примечательно, что супруги в 2022 году уехали в Израиль с двойняшками Лизой и Гарри. Они привыкают к новой жизни и даже учат иврит.
Недавно Галкин* вернулся в Тель-Авив после гастролей. Он проводит время с родными. 26 апреля юморист вышел на прогулку. Он поделился новым видео, на котором заговорил на иврите. Также муж Примадонны показал пальмы, солнце и морской прибой. Максим* отрастил длинные волосы и стал носить спортивные наряды.
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Многие пользователи Сети отметили, что артист посвежел. Другие были поражены его талантом к изучению языков. Напомним, что ранее стало известно, что Лиза и Гарри с репетиторами учат иврит, а также их родители начали изучать иностранный язык.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.