Экстремальный поход в ресторан: капля острого супа попала Насте Ивлеевой в глаз

26 апреля телеведущая Настя Ивлеева на съемках шоу «Тревел Баттл» оказалась в очередной далекой стране, где вместе со своим соведущим Романом Каграмановым зашла поесть в восточный ресторан в торговом центре. Там с ней приключился неприятный казус.
«Это просто сюр и трэш! Рома заказал два острейших супа, и я, когда наклонилась и хавала макарошки, мне этот красный бульон попал в глаз, - рассказала Анастасия в Telegram. – Я начинаю орать, у меня все слезится, я не могу его открыть. Все паникуют, не понимают, что происходит…»
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На ломаном английском звезда кое-как объяснила официанту, что острое блюдо попало ей в глаз. Ивлеевой принесли бутылку воды, и она прямо за столиком залила пострадавший орган спасительной жидкостью.
«Короче, мы его более-менее промыли, потом Рома попробовал свой суп, начал там *** (пускать газы, - Прим. авт.), рыгать, умирать. Мы прослезились, проорались, просморкались и просто с позором уходим», - закончила историю путешественница, покидая ТЦ.
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