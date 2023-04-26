Экстремальный поход в ресторан: капля острого супа попала Насте Ивлеевой в глаз

26 апреля телеведущая Настя Ивлеева на съемках шоу «Тревел Баттл» оказалась в очередной далекой стране, где вместе со своим соведущим Романом Каграмановым зашла поесть в восточный ресторан в торговом центре. Там с ней приключился неприятный казус.

«Это просто сюр и трэш! Рома заказал два острейших супа, и я, когда наклонилась и хавала макарошки, мне этот красный бульон попал в глаз, - рассказала Анастасия в Telegram. – Я начинаю орать, у меня все слезится, я не могу его открыть. Все паникуют, не понимают, что происходит…»

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