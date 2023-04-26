«Трудно даются упражнения»: у Костомарова возникли сложности в восстановлении подвижности

Состояние фигуриста Романа Костомарова остается стабильным в последнюю неделю апреля, но ему трудно даются упражнения в ходе реабилитации. Ему пока трудно восстановить подвижность конечностей.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — сообщил один из источников «РБК Спорт».

Другой инсайдер также сказал, что олимпийскому чемпиону приходится крайне непросто во время реабилитации, но при этом его состояние не ухудшается и остается стабильным.

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Напомним, за время нахождения в больнице (с января 2023 года) Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях рук и стопах, а также два инсульта.