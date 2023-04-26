Канадский актер сделал 12 пластических операций ради сходства с участником BTS и умер

Трагичный, но поучительный случай из серии «не сотвори себе кумира». Канадский актер умер в 22 года после 12 пластических операций, сделанных ради того, чтобы стать похожим на звезду мегапопулярной корейской группы BTS. Молодой артист Сент фон Колуччи надеялся воплотить образ певца Пака Чимина в проекте американского сервиса и начал активно менять свою внешность.

Как пишут западные СМИ, осложнение после очередного хирургического вмешательства привело к смерти Колуччи. В ноябре 2022 года он поставил себе имплант в челюсти, из-за чего развилась инфекция, с которой организм актера не смог справиться.

«У него была очень квадратная линия челюсти и подбородка, и ему не нравилась их форма, потому что он думал, что челюсть слишком широкая», — цитирует канал 360 продюсера артиста Эрика Блейка.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что все 12 операций Сент сделал за один год. Он перенес подтяжку лица, век, бровей, уменьшил губы и провел еще несколько небольших вмешательств. Преображение стоило актеру 220 тысяч долларов. И жизни.