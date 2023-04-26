«Снова у меня капельница»: Екатерина Волкова попала в больницу после обвинения брата в убийстве

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова сообщила о том, что вынуждена находиться под капельнице после ареста ее брата в США.

Напомним, ранее Волкова подтвердила, что ее брата действительно обвиняют в убийстве. Однако родственники не верят, что 37-летний Леонид Волков может быть убийцей.

Полиция утверждает, что Волкову пришлось съехать из квартиры по вине одного из убитых. Именно это стало причиной для преступления.

«Снова у меня капельница: жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня», — рассказала сама Волкова.

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