«Снова у меня капельница»: Екатерина Волкова попала в больницу после обвинения брата в убийстве

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова сообщила о том, что вынуждена находиться под капельнице после ареста ее брата в США.
Напомним, ранее Волкова подтвердила, что ее брата действительно обвиняют в убийстве. Однако родственники не верят, что 37-летний Леонид Волков может быть убийцей.
Полиция утверждает, что Волкову пришлось съехать из квартиры по вине одного из убитых. Именно это стало причиной для преступления.
«Снова у меня капельница: жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня», — рассказала сама Волкова.
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«После этого поеду на съемки: работу никто не отменял», — заключила актриса в своем микроблоге.
Несмотря на переживания, Екатерина работает и воспитывает дочь Лизу. Она и муж артистки поддерживают Волкову в это трудное для актрисы время.