Мгновенно стройнят: Ирина Пегова в остромодных брюках кюлотах щегольнула на прогулке

На днях Ирина приехала в Суздаль. Ранее она отметилась в романтичном платье. А вот 25 апреля актриса вышла на прогулку, облачившись в костюм с брюками кюлотами, которые мгновенно стройнят. Лук дополнили белые кроссовки и сумка Louis Vuitton. Пегова сделала акцент на талии и своих изящных щиколотках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».