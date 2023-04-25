Мгновенно стройнят: Ирина Пегова в остромодных брюках кюлотах щегольнула на прогулке

Ирина Пегова много лет снимается в кино. Она успела стать известной благодаря ролям в картинах «Акушерка», «Зоя», «Экипаж». Актриса продолжает строить карьеру. За последние два года она похудела. Поклонники недавно поразились тому, как выглядит блондинка в 44 года. Звезда также теперь экспериментирует с нарядами.
На днях Ирина приехала в Суздаль. Ранее она отметилась в романтичном платье. А вот 25 апреля актриса вышла на прогулку, облачившись в костюм с брюками кюлотами, которые мгновенно стройнят. Лук дополнили белые кроссовки и сумка Louis Vuitton. Пегова сделала акцент на талии и своих изящных щиколотках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие отметили, что она выглядит стильно и современно. Напомним, что брюки кюлоты носят многие звезды: Мария Шарапова, Алла Пугачева и другие селебрити. Они могут скрыть изъяны фигуры.