Больше не скрывает: звезда «Реальных пацанов» Селиванов вышел в свет со своей новой возлюбленной

Владимир Селиванов многим знаком по сериалу «Реальные пацаны». Он также выпускает музыкальные клипы. В 2022 году артист многих удивил, когда на съемках поцеловал Агату Муцениеце, но слухи о романе они не подтвердили. Тем более, что он был в браке с девушкой Викторией, которая родила ему дочку Еву. Но не так давно звезда кино объявил, что разводится. Его сердце покорила новая избранница.
Избранницей Селиванова стала блогерша Александра Калмыкова. Он признался, что влюбился с первого взгляда на VK-фесте. Постепенно они сблизились и теперь неразлучны. Пара живет вместе. Ради новой девушки актер даже бросил пагубную привычку.
25 апреля Владимир появился на премьере третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Он предстал на красной дорожке с возлюбленной. Стройная блондинка в косухе и трениках позировала с ним в обнимку.
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Владимир Селиванов и Александра Калмыкова. Фото: Ольга Белова/ Teleprogramma.pro
Поклонники не перестают обсуждать новую пару. Одни разочарованы в том, что Селиванов ушел от жены. Другие рады, что он обрел свое счастье.