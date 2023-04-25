Больше не скрывает: звезда «Реальных пацанов» Селиванов вышел в свет со своей новой возлюбленной

Избранницей Селиванова стала блогерша Александра Калмыкова. Он признался, что влюбился с первого взгляда на VK-фесте. Постепенно они сблизились и теперь неразлучны. Пара живет вместе. Ради новой девушки актер даже бросил пагубную привычку.

25 апреля Владимир появился на премьере третьего сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Он предстал на красной дорожке с возлюбленной. Стройная блондинка в косухе и трениках позировала с ним в обнимку.

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