«Как поесть молодильных яблок»: актер Степин рассказал, как съемки сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» отразились на нем

Сергей Степин много лет снимается в кино и играет в театре. Он сыграл майора Мурашко в сериале «Кадетство». Также артист снимался в картине «Ранетки». так вышло, что ему часто приходится работать с молодыми коллегами. В 2020 году его позвали в сериал проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором показана жизнь в 90-х. И теперь в Москве прошла премьера нового сезона.
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На ковровой дорожке появились актеры, которые играют главные роли. Степин также пришел на премьеру. В гуще событий оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
«События разворачиваются в 90-х, время не простое, но романтичное. Съемки будто вернули меня в прошлое. Сниматься в «Мир! Дружба! Жвачка!» реально одно удовольствие. Крутая команда! Работать с молодежью это как поесть молодильных яблок», – рассказал актер.
Напомним, что премьера третьего сезона на канале ТНТ запланирована на 4 мая 2023 года.
Сергей Степин. Фото: Ольга Белова/ Teleprogramma.pro