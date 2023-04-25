«Как поесть молодильных яблок»: актер Степин рассказал, как съемки сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» отразились на нем

Сергей Степин много лет снимается в кино и играет в театре. Он сыграл майора Мурашко в сериале «Кадетство». Также артист снимался в картине «Ранетки». так вышло, что ему часто приходится работать с молодыми коллегами. В 2020 году его позвали в сериал проекта «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором показана жизнь в 90-х. И теперь в Москве прошла премьера нового сезона.