Беременная Зепюр Брутян в облегающем платье отметилась с подружкой в кафе: живот придерживает, двигается медленно

В апреле Брутян уже почти не покидала дом. Она признавалась, что ее часто клонит в сон. Но 25 апреля актриса решила повидаться с подругой. Она отправилась в кафе, нарядившись в облегающее платье пудрового цвета. Жена Прилучного придерживала выпирающий живот. Она двигалась медленно, так как ей уже тяжело быть в интересном положении.

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