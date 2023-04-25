Беременная Зепюр Брутян в облегающем платье отметилась с подружкой в кафе: живот придерживает, двигается медленно

Зепюр Брутян строит карьеру в кино. Она снялась в сериале «В клетке», когда познакомилась с Павла Прилучным. А спустя два года между ними вспыхнул роман. Влюбленные сыграли пышную свадьбу в 2022 году, а теперь они готовятся к пополнению в семье. Актриса стала реже выходить в свет. Она активно закупает наряды для будущего малыша.
В апреле Брутян уже почти не покидала дом. Она признавалась, что ее часто клонит в сон. Но 25 апреля актриса решила повидаться с подругой. Она отправилась в кафе, нарядившись в облегающее платье пудрового цвета. Жена Прилучного придерживала выпирающий живот. Она двигалась медленно, так как ей уже тяжело быть в интересном положении.
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Поклонники восхитились тем, как стильно одевается Брутян. Многие также посчитали, что роды случаться уже скоро. Напомним, что для актрисы этот ребенок будет третьим, а для Павла уже третьим. От первого брака с Агатой Муцениеце у него есть сын Тимофей и дочка Мия.