Бузова в мини-юбке в горох и топике на тесемках сверкнула своими «мячиками»: пришла весна — лифчик исчез

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных персон в России. Примечательно, что артистка ведет передачи, а также дает концерты. В свои 37 лет она не перестает держать себя в форме. Телеведущая носит женственные наряды, чтобы привлекать внимание парней. А на днях она отдохнула в Сочи, представ в купальнике.
А 25 апреля Ольга посвятила день своим делам. Она приехала в салон красоты, а потом отправилась на деловую встречу. При этом блондинка щегольнула в мини-юбке в горох и белом топе с декольте на тесемках. От лифчика Бузова отказалась, засветив свои прелести.
«Настроение — весна! Носочки, горошек! Мчу на встречу», — заявила звезда.
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Поклонники были сражены смелом образом звезды. Многие осыпали Ольгу комплиментами. «Вот это ваш стиль», «Такая девочка-девочка», «Ну просто бесподобно», «А зачем без белья ходить? Вульгарно смотрится», «Лучше платья носите», «Какая красота», — стали писать пользователи Сети.