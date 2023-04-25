Бузова в мини-юбке в горох и топике на тесемках сверкнула своими «мячиками»: пришла весна — лифчик исчез

А 25 апреля Ольга посвятила день своим делам. Она приехала в салон красоты, а потом отправилась на деловую встречу. При этом блондинка щегольнула в мини-юбке в горох и белом топе с декольте на тесемках. От лифчика Бузова отказалась, засветив свои прелести.

«Настроение — весна! Носочки, горошек! Мчу на встречу», — заявила звезда.

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