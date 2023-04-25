Вымолил прощение и прижался к жене: Оксана Самойлова и Джиган помирились

Несколько месяцев Оксана оставалась непреклонна. Джиган лишь мог проводить время с детьми. Но 25 апреля супруги воссоединились и объявили о том, что они снова вместе. Рэпер обнял возлюбленную и даже склонил ей голову на плечо.

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«Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе! Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или к счастью», – заявила Самойлова.

Также она отметила, что снова будет снимать видео с Джиганом, поэтому подписчикам нужно смириться. Напомним, что некоторые ранее подозревали, что супруги всех обманывают и придумали конфликт ради пиара.