Вымолил прощение и прижался к жене: Оксана Самойлова и Джиган помирились

Джиган уже давно выступает на сцене. Однако также он не раз оказывался в скандальных ситуациях. Отец четверых детей еще в феврале попал в рехаб. В Сети появлялись странные фото, где у него синяк под глазом. А потом его выписали, но рэпера домой не пустила жена. Хоть Оксана Самойлова и хранила молчание, все поняли, что случился разлад. Артист на публике вымаливал у нее прощение.
Несколько месяцев Оксана оставалась непреклонна. Джиган лишь мог проводить время с детьми. Но 25 апреля супруги воссоединились и объявили о том, что они снова вместе. Рэпер обнял возлюбленную и даже склонил ей голову на плечо.
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«Мы абсолютно не идеальная пара, мы чуть не развелись два раза, но мы вместе! Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или к счастью», – заявила Самойлова.
Также она отметила, что снова будет снимать видео с Джиганом, поэтому подписчикам нужно смириться. Напомним, что некоторые ранее подозревали, что супруги всех обманывают и придумали конфликт ради пиара.