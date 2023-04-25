Нюша в мокром платье засветила свои прелести: выпуклости игриво торчат под прилипшей тканью

Примечательно, что на этот раз Нюша пообщалась с поклонниками. Она рассказала, как приходит в форму и питается. Певица выложила смелое фото, на котором позировала в мокром платье, которое прилипло к телу. Артистка засветила женственные формы без белья. Она грациозно прогнулась в воде, блеснув бедрами под намокшей тканью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».