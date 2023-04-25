Нюша в мокром платье засветила свои прелести: выпуклости игриво торчат под прилипшей тканью

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она смогла стать популярной исполнительницей. Артистка переехала в Дубай в 2022 году, где теперь растит детей: Серафиму-Симбу и Саффрона. Однако она уже несколько месяцев активно пытается вернуться в форму. Звезда регулярно предстает на публике в смелых нарядах.
Примечательно, что на этот раз Нюша пообщалась с поклонниками. Она рассказала, как приходит в форму и питается. Певица выложила смелое фото, на котором позировала в мокром платье, которое прилипло к телу. Артистка засветила женственные формы без белья. Она грациозно прогнулась в воде, блеснув бедрами под намокшей тканью.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники были сражены горячим кадром. Нюша получила массу комплиментов. «Ну просто богиня», «Как красиво и соблазнительно», «Формы такие сочные», «Ох, прям хороша», «Вот это молодая мама», «Так утираешь нос Сивову», «Мужу нравится?» — стали писать в Сети.