В стиле итальянок: Агата Муцениеце в гольфиках и твидовых мини-шортах козырнула точеными формами

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она регулярно снимается в новых проектах. Поклонники у нее появились, когда актриса сыграла в сериале «Закрытая школа». Теперь она также является звездой кабаре театра. А после развода с Павлом Прилучным ее образы стали смелее, а также она похудела.
На этот раз Агата вернулась в Москву после длительных съемок. Она отправилась в салон красоты, чтобы подготовиться к выходу в свет. Актриса облачилась в твидовый костюм с модным укороченным жакетом и мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги. Лук дополнили черные гольфы и туфли. Муцениеце сделала романтичную прическу с локонами.
«Я напоминаю сегодня себе итальянку!» — заявила звезда.
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В таком аутфите Агата отправилась на премьеру фильма «Юра дворник», в котором снялись Ида Галич, Гоша Куценко, а также Нелли Уварова. Поклонники были восхищены тем, как выглядит актриса. Многие заметили, что она стала еще стройнее. «Какая классная», «Вот это отпад», «Вы таите на глазах!», «Какие ножки», — стали писать в Сети.