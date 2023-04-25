В стиле итальянок: Агата Муцениеце в гольфиках и твидовых мини-шортах козырнула точеными формами

На этот раз Агата вернулась в Москву после длительных съемок. Она отправилась в салон красоты, чтобы подготовиться к выходу в свет. Актриса облачилась в твидовый костюм с модным укороченным жакетом и мини-шортами, которые подчеркнули ее стройные ноги. Лук дополнили черные гольфы и туфли. Муцениеце сделала романтичную прическу с локонами.

«Я напоминаю сегодня себе итальянку!» — заявила звезда.

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