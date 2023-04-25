«Потом получить вид на жительство»: Боня показала роскошную квартиру в Дубае, которую намерена купить

25 апреля Боня отправилась присматривать себе квартиру в престижном районе Пальмы. Она на роскошном автомобиле приехала смотреть шоурум. Телеведущая поделилась впечатлениями и призналась, что такое жилье еще и хорошая инвестиция.

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