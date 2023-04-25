«Потом получить вид на жительство»: Боня показала роскошную квартиру в Дубае, которую намерена купить

Виктория Боня уже давно прославилась на всю Россию. Она продолжает строить карьеру телеведущей, а также часто появляется на светских раутах. Больше 10 лет Боня живет в Монако. Она признается, что этой весной проводит время в Дубае с дочкой Анджелиной, которая сразу заявила, что хочет жить именно в ОАЭ. И мама к ней прислушалась.
25 апреля Боня отправилась присматривать себе квартиру в престижном районе Пальмы. Она на роскошном автомобиле приехала смотреть шоурум. Телеведущая поделилась впечатлениями и призналась, что такое жилье еще и хорошая инвестиция.
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«На Пальме очень мало мест, очень мало земли. И сейчас здесь начинается стройка века, потому что раньше дома строили в арабском стиле. Они были такие глухие, темные. А сейчас делают совсем другие дома. Они с высокими окнами три с половиной метра 1 этаж, а если 2 этажа — 7 метров. Получается, что эта локация также подходит для инвестиций. Если человек сейчас выплачивает 10-20%, инвестируя сюда деньги, то когда дом достроится, то продают их уже вообще за другие деньги», — заявила звезда.
«И не обязательно вкладывать миллионы, достаточно и 200 000 долларов на начальном этапе!
Только вдумайтесь, вы оплачиваете 10% и квартира уже ваша! Потом получить вид на жительство — это беспроигрышный вариант!» — добавила Боня.