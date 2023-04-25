Ветер растрепал все волосы: Нюша запечатлела подросшего сына в модных шортах на подтяжках в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что сделала паузу в карьере, так как в юности в ее жизни было слишком много гастролей. А также певица решила посвятить себя семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка теперь регулярно с ними путешествует. Звезда старается совмещать карьеру и материнство.
На этот раз Нюша провела целый день с малышами. Она сводила их на пляж. Саффрон с радостью сидел на песке и играл. Мальчика певица облачила в футболку и светлые шортики на подтяжках. Играла на свежем воздухе и Симба. Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что мальчик вырос и выглядит таким милым.
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Дети Нюши. Фото: соцсети звезды
А дома Нюша подловила наследника, который бегал и улыбался. Его светлые волосы растрепались. Мальчик поразил всех своими голубыми глазами. Он уже умеет бегать и учится говорить, В конце 2023 года ему исполнится два года. Артистке помогает растить детей муж Игорь Сивов, у которого есть еще двое детей от прошлых отношений.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды