Ветер растрепал все волосы: Нюша запечатлела подросшего сына в модных шортах на подтяжках в Дубае

На этот раз Нюша провела целый день с малышами. Она сводила их на пляж. Саффрон с радостью сидел на песке и играл. Мальчика певица облачила в футболку и светлые шортики на подтяжках. Играла на свежем воздухе и Симба. Поклонники восхитились снимками. Многие отметили, что мальчик вырос и выглядит таким милым.

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