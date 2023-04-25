После тяжелой болезни умер народный артист России Геннадий Петрович Богачев

Экранному зрителю Геннадий Петрович запомнился по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», а также «Мастер и Маргарита».

Помимо актерской деятельности, Богачев занимался еще и озвучкой. Его голосом в отечественном прокате говорит Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.

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Источник: пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова