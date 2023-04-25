После тяжелой болезни умер народный артист России Геннадий Петрович Богачев

25 апреля не стало народного артиста России Геннадия Богачева. Артист скончался на 79-м году жизни, передает канал 360
Богачев всю жизнь проработал в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, куда пришел в 1969 году, сразу после окончания театрального института. За эти годы он сыграл в театре более пятидесяти ролей разного плана. В том числе главную роль в постановке Андрея Могучего «Алиса». За которую актер в 2015 году получил премию «Золотая маска».
Экранному зрителю Геннадий Петрович запомнился по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Отпуск в сентябре», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», а также «Мастер и Маргарита».
Помимо актерской деятельности, Богачев занимался еще и озвучкой. Его голосом в отечественном прокате говорит Ричард Гир, Роберт Де Ниро и Мел Гибсон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Источник: пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова