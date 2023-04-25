Тамару Гвердцители потребовали лишить российского гражданства

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С такой инициативой выступил активист Андрей Згонников из «Отцов России». Он считает, что артистка поступает некрасиво. Его возмутило, что Гвердцители творчески замолчала и теперь якобы тайно собралась колесить по США с концертами. Общественник обратился в СК и Генпрокуратуру. Он считает, что певица не должна больше зарабатывать в России, пишет Mash.