Тамару Гвердцители потребовали лишить российского гражданства

Тамара Гвердцители является грузинской певицей. Однако в 2000 году она получила российское гражданство. Артистка регулярно давала концерты. Но после февраля 2022 года она отменила тур по России, а потом стала молчать и даже уехала за границу. А теперь ее потребовали лишить российского гражданства.
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С такой инициативой выступил активист Андрей Згонников из «Отцов России». Он считает, что артистка поступает некрасиво. Его возмутило, что Гвердцители творчески замолчала и теперь якобы тайно собралась колесить по США с концертами. Общественник обратился в СК и Генпрокуратуру. Он считает, что певица не должна больше зарабатывать в России, пишет Mash.