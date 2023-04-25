Прилучный взялся обустраивать дом для будущего ребенка от Брутян: вместе с дочкой Муцениеце установил технику

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он регулярно снимается в фильмах и сериалах. Актер много лет был в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей: дочку Мию и сына Тимофея. Однако в 2020 году они развелись, а не так давно звезда сериала «Мажор» сыграл свадьбу с Зепюр Брутян. Теперь пара ждет пополнения в семье.
В последнее время жена Павла редко покидает дом. Она находится на последнем сроке беременности. Актриса уже активно готовится к появлению малыша. Она купила одежду для крохи, а также начала готовить дом к важному событию. На этот раз супруги купили очиститель и увлажнитель воздуха. Прилучный сам взялся за сбор техники, а помогала ему семилетняя Мия.
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Поклонники восхитились тем, как заботится актер о беременной жене. Многие отметили, что Агате он так не помогал. Однако когда Прилучный был в первом браке, то его финансы были не такими, как сейчас. Для второй жены он может обеспечить уже более комфортную жизнь.