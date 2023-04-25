Прилучный взялся обустраивать дом для будущего ребенка от Брутян: вместе с дочкой Муцениеце установил технику

В последнее время жена Павла редко покидает дом. Она находится на последнем сроке беременности. Актриса уже активно готовится к появлению малыша. Она купила одежду для крохи, а также начала готовить дом к важному событию. На этот раз супруги купили очиститель и увлажнитель воздуха. Прилучный сам взялся за сбор техники, а помогала ему семилетняя Мия.

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