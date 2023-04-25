Врач узнал звезду со всех сторон: Клава Кока рассказала забавный случай из кабинета гинеколога

Клава Кока рассказала поклонникам забавный случай, произошедший с ней на приеме у гинеколога.

«Это был 2020 год. Я каждый год планово прохожу осмотр. И вот пришла к гинекологу. Девчонки поймут, всегда есть такое ощущение, что чуть неприятненький этот врач. Когда ты идешь к гинекологу, тебе нужно такую позу занять, в этом помещении… Для меня это всегда стресс», — поделилась 26-летняя певица в YouTube-шоу «Вопрос ребром». «И вот я сижу. Меня прям потрясывает, мне прям неловко, потеет голова… Думаю: «Быстрее бы…» Смотрю на этот потолок, там еще люстра чуть мигает. И подходит, значит, ко мне женщина и так смотрит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда (в промежность и на лицо пациентки. — Прим. авт.). И такая говорит: «А это вы, что ли, «Ты мой краш» поете?»

Анекдотичности истории добавляет то, что это был период карантина, и певица пришла на осмотр в защитной маске. По словам Коки, врач узнала ее не только в лицо, а «со всех сторон», и это было максимально неловко.

«Мне кажется, если бы я была чуть помладше, мне бы это нанесло психическую травму! Это вообще пипец…» — закончила Клава.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Забавное добавление к истории — когда доктор признала звездную пациентку, она отошла к своей коллеге и сказала ей: «Ты прикинь, там эта — Клава Коко Шанель!»