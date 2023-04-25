Во всем черном: Африкантова из «Дома-2» в Эмиратах отправилась по следам Капаклы и Мусульбес

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова продолжает наслаждаться жизнью в Арабских Эмиратах. Блондинка решила расширить горизонты и с пляжей и ресторанов в Дубае переместилась в Абу-Даби — за пищей духовной.
Марина Африкантова посетила мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. По правилам, во время экскурсии по святым для ислама местам нужно облачаться в черный наряд свободного кроя с капюшоном. Именно в нем Марина Африкантова позировала для фото, которым поделилась в микроблоге.
«Сегодня были в нереально красивом месте. Мечеть шейха Зайда», — подписала фото Марина Африкантова.
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В Сети тут же вспомнили, что на днях эту мечеть посещали муж Марины Африкантовой Ромы Капаклы и его любовница Таня Мусульбес. Подписчики тут же указали Марине в комментариях на этот факт, позлословив на предмет того, что та повторяет все за неверным мужем. И, вероятно, потом отправится на сафари, а после — и на Бали.
Марина Африкантова в черном наряде. Фото: соцсети