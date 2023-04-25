Во всем черном: Африкантова из «Дома-2» в Эмиратах отправилась по следам Капаклы и Мусульбес

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова продолжает наслаждаться жизнью в Арабских Эмиратах. Блондинка решила расширить горизонты и с пляжей и ресторанов в Дубае переместилась в Абу-Даби — за пищей духовной.

Марина Африкантова посетила мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. По правилам, во время экскурсии по святым для ислама местам нужно облачаться в черный наряд свободного кроя с капюшоном. Именно в нем Марина Африкантова позировала для фото, которым поделилась в микроблоге.