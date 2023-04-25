Утонченность и грация: возлюбленная Эмина в остромодных джинсах отметилась на Красной площади

Недавно влюбленные вместе отдохнули в Дубае. Эмин насладился отдыхом с дочкой и возлюбленной. Они демонстрировали настоящую идиллию. А на днях Гаврилова вернулась в Москву. Она решила устроить прогулку. Светская львица предстала на Красной площади в молочном свитере и остромодных джинсах клеш.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».