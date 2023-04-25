Утонченность и грация: возлюбленная Эмина в остромодных джинсах отметилась на Красной площади

Эмин Агаларов уже давно стал известным певцом, а также успешным бизнесменом. Он также проявил себя как прекрасный отец. У него есть двое сыновей и приемная дочка Амина от первого брака. А потом он сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой, которая родила ему дочку Афину. Примечательно, что они расстались в 2020 году, но воссоединились два года спустя.
Недавно влюбленные вместе отдохнули в Дубае. Эмин насладился отдыхом с дочкой и возлюбленной. Они демонстрировали настоящую идиллию. А на днях Гаврилова вернулась в Москву. Она решила устроить прогулку. Светская львица предстала на Красной площади в молочном свитере и остромодных джинсах клеш.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие отметили, что она похорошела. Ее образ в кэжуал-стиле вызвал восторг у публики. «Такая красивая», «Ну прям прелесть», «Ох, что за прелесть», «Одевается прям как леди», — стали писать в Сети.