Послала на три буквы! Жена Гуфа резко прокомментировала новости о разводе

Пока еще жена репера Гуфа Юлия Королева жестко прокомментировала новости об их разводе. Девушка явно дала понять, что в хороших отношениях с музыкантом она оставаться не намерена.

«Нам (тут идет нецензурная лексика. — Прим. ред.) никто не нужен! Помогите себе сначала! И держитесь подальше», — написала она в соцсетях.

Юлия разразилась гневным постом после сообщения Гуфа. Музыкант подтвердил развод и заверил, что собирается помогать своей дочке. Но помощь, видимо, совсем не требуется.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».