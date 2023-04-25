«Продашь — купишь квартиру»: Баста заявил, что место на Ваганьковском кладбище — хороший подарок

В новом выпуске YouTube-шоу «Вопрос ребром» рэпер Баста и певица Клава Кока поспорили, насколько хороший подарок — заранее купленное место на Ваганьковском кладбище. 26-летняя артистка отреагировала, что это «такое себе», а вот ее коллега, которому недавно исполнилось 43, категорически не согласился.

«Место на Ваганьковском? Это хороший подарок, — настоял Баста. — Ребят, давайте сейчас уберем весь этот напускной этикет. Вы знаете, сколько стоит место на Ваганьковском?» «А зачем мне Ваганьковское?» — удивилась Клава. «Продашь — купишь квартиру», — пояснил рэпер. «А еще это может быть отличный подарок-передарок», — иронично подметила певица.

В ответ Баста засмеялся и добавил, что он будет рад получить от Клавы такой «передарок».

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Теперь друзья рэп-музыканта из Ростова знают, что ему подарить. Только денег на такой презент может не хватить...