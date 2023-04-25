«Само совершенство»: Севастьянова в крохотном бикини оголила свои манкие округлости, не прикрыв «межножье»

Примечательно, что недавно Каролина улетела на Мальдивы. Она решила отдохнуть со своим возлюбленным. Гимнастка каждый день загорает на пляже. На этот раз она предстала в нюдовом мини-бикини. Чемпионка оголила свои манкие округлости и плоский живот. Севастьянова козырнула длинными ногами.

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