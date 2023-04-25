«Само совершенство»: Севастьянова в крохотном бикини оголила свои манкие округлости, не прикрыв «межножье»

Каролина Севастьянова уже давно стала знаменитой. Она посвятила себя художественной гимнастике, построив свою карьеру. Спортсменка даже завоевала олимпийское золото. А теперь она регулярно путешествует и посещает изысканные рестораны. Каролина предпочитает носить смелые наряды, подчеркивая свои достоинства.
Примечательно, что недавно Каролина улетела на Мальдивы. Она решила отдохнуть со своим возлюбленным. Гимнастка каждый день загорает на пляже. На этот раз она предстала в нюдовом мини-бикини. Чемпионка оголила свои манкие округлости и плоский живот. Севастьянова козырнула длинными ногами.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие были впечатлены ее стройностью. «Вообще без изъяна», «Ну прям хорошенькая», «Вообще ни грамма жира», «Ого, ну прям богиня», «Само совершенство», «В бикини всем бы так выглядеть», «Сказочная нимфа», — стали писать подписчики.