«Был разговор в тачке»: Клава Кока рассказала, почему закончилась ее дружба с Люсей Чеботиной

Певицу Клаву Коку спросили, почему разошлись ее дороги с коллегой по цеху Люсей Чеботиной. Долгое время артистки были подругами, но сейчас не общаются. И Люся в одном из интервью сказала, что Клава «не пережила ее успех».
«Мы хорошо общались, классно все было. Но полтора года назад у нас с ней был разговор в тачке, где я пошутила, и мы вместе посмеялись. А потом, спустя несколько месяцев, оказалось, что она очень обиделась на эту шутку. А я даже об этом не знала», — рассказала Кока в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«Что важно, я, естественно, за шутку извинилась, я ни в коем случае не хотела, чтобы это ее расстроило, чтобы у нас были какие-то разногласия. Мы продолжили снова общение, а потом вот вышли все эти интервью, в которых она говорит, что я «не пережила ее успех», плохо к ней отношусь. Но это не так. Люсь, к тебе отношусь прекрасно!»
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Рэпер Баста попытался выпытать у звезды, что это была за шутка, но Кока сослалась на то, что для Чеботиной это было нечто личное, поэтому раскрывать тайну разговора не стала. В той же программе она заявила, что не завидует успеху коллеги и, наоборот, желает ей продвижения в карьере.
«Я очень радуюсь всем ее успехам, безумно поддерживаю все, что у нее есть сейчас и что было. Она очень достойный человек для того, чтобы быть не просто российской звездой, но мировой звездой. Я считаю, что у нее один из самых крутых голосов на нашей эстраде, у нее очень красивые обертона, и плюс она пишет песни. Поэтому я считаю, что Люся суперталантлива, она достойна всего, что имеет, и у нее, я уверена, будет супервзлет. И я буду за нее радоваться, даже несмотря на то что наши дороги разошлись», — высказалась Кока о Чеботиной.
Но в конце добавила, что если человека в разговоре что-то обижает, то лучше сразу сказать собеседнику об этом, а не через пять месяцев.