«Был разговор в тачке»: Клава Кока рассказала, почему закончилась ее дружба с Люсей Чеботиной

Певицу Клаву Коку спросили, почему разошлись ее дороги с коллегой по цеху Люсей Чеботиной. Долгое время артистки были подругами, но сейчас не общаются. И Люся в одном из интервью сказала, что Клава «не пережила ее успех».

«Мы хорошо общались, классно все было. Но полтора года назад у нас с ней был разговор в тачке, где я пошутила, и мы вместе посмеялись. А потом, спустя несколько месяцев, оказалось, что она очень обиделась на эту шутку. А я даже об этом не знала», — рассказала Кока в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«Что важно, я, естественно, за шутку извинилась, я ни в коем случае не хотела, чтобы это ее расстроило, чтобы у нас были какие-то разногласия. Мы продолжили снова общение, а потом вот вышли все эти интервью, в которых она говорит, что я «не пережила ее успех», плохо к ней отношусь. Но это не так. Люсь, к тебе отношусь прекрасно!»